Loja oficial do Corinthians faz provocação com camisa personalizada para Gabigol

Após o vazamento de uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo, com a camisa do Corinthians na noite de quinta-feira (16), a loja oficial do clube paulista resolveu tirar uma onda com a situação e publicou os novos uniformes do time com o nome Gabriel e o número 10 na camisa, em clara alusão ao jogador rubro-negro. "Todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com o seu nome", ironizou a loja.



A assessoria do atacante garantiu que a foto era falsa e que Gabigol não fez qualquer movimento para vazar a imagem. Porém, o caso provocou a ira da torcida e um grande mal-estar nos bastidores do clube carioca. Em reunião nesta sexta-feira (17), a diretoria decidiu pela retirada da simbólica camisa 10 do atacante em competições em que haja possibilidades de alteração de número. O jogador também foi multado, mas o valor não foi divulgado.



O flerte de Gabigol e Corinthians acontece desde o início do ano, quando a nova diretoria do alvinegro assumiu e o atacante entrou no último ano de contrato com o Flamengo. Os dirigentes corinthianos garantiram que havia acordo verbal com o atacante, que estará livre para assinar pré-contrato com qualquer time a partir de junho.

Todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com o seu nome



Agora a personalização está disponível e você pode garantir a sua na ShopTimão!



Escolha seu nome e número, e receba no conforto de sua casa >> https://t.co/nDDbi4CEWa pic.twitter.com/Bowh6nPFaL — ShopTimão (@ShopTimao) May 17, 2024