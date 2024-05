Denunciado pela Conmebol

Conmebol denunciou o Flamengo pela utilização de bombas e sinalizadores na arquibancada do Maracanã durante a partida contra o Bolívar, na última quarta, pela Libertadores. A multa inicial é de 5 mil dólares (R$ 25 mil), mas pode aumentar para 8 mil dólares (R$ 40 mil) devido à reincidência.

O Rubro-Negro foi denunciado nos artigos 12.2 literal c) e 27 do Código Disciplinar da Conmebol. Segundo o delegado da partida, houve a utilização de sinalizadores tanto no primeiro quanto no segundo tempo no Setor Norte, local onde ficam as organizadas do Flamengo.