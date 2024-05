Classificação no sufoco

Sob os olhares do técnico Álvaro Pacheco, o Vasco conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil na base da superação. Em São Januário, contra o Fortaleza, o Gigante da Colina se viu duas vezes atrás do marcador, conseguiu virar na segunda etapa, mas viu o jogo terminar empatado em 3 a 3 avançou nos pênaltis, com a vitória por 5 a 4 — Léo Jardim defendeu a cobrança decisiva de Kervin. Com bola rolando, gols de Vegetti (2) e Lucas Piton para o Cruzmaltino e de Marinho, Lucero e Hércules pro Leão.

Em duelo emocionado, Galdames vacilou logo aos sete minutos, ao errar domínio. Pochettino ficou com a sobra e lançou Marinho abrir o placar. Logo depois a arbitragem marcou mão de Marinho dentro da área. Vegetti converteu a penalidade.

Com oito minutos do segundo tempo, em rápida jogada de contra-ataque, Lucero botou o Fortaleza na frente. O Fortaleza pressionou para ampliar o placar, mas o Vasco aproveitou o espaço para conquistar o empate: Puma Rodríguez cruzou na cabeça de Vegetti, que igualou.

A virada vascaína veio dos pés de Piton. O duelo, no entanto, reservava emoção até os últimos minutos. Hércules arriscou de longe e empatou o jogo aos 43.

Nos pênaltis, o Kervin, do Fortaleza, parou nas mãos de Léo Jardim na quinta cobrança. Todos do Vasco converteram.