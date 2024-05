Autor do primeiro gol do America na Série A2 do Carioca e o primeiro da era Romário, o volante Digão aproveitou para falar sobre a união do elenco na busca pelo acesso à elite estadual. O camisa 8 citou que a expectativa para o restante da temporada é positiva.

"O time está unido, focado e fechado para conquistar nossos objetivos. Não tem nada melhor do que estrear com uma vitória para largar bem no campeonato", disse Digão, que já obteve um acesso no Estadual do Rio em 2020, quando atuava pelo Nova Iguaçu.

Tudo igual em Moça Bonita

Audax e Duque de Caxias empataram em 1 a 1, ontem, em Moça Bonita, pela primeira rodada da Série A2. O Audax abriu o placar com Moretti e o time da Baixada, que chegou a perder um pênalti, empatou aos 52 do segundo tempo, com André Santos.