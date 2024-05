Fluzão nas oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A confirmação da vaga veio com a vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo da volta da terceira fase da competição. Jhon Arias e John Kennedy fizeram os gols do jogo. No duelo de ida, o Flu derrotou a Bolívia Querida pelo mesmo placar.

O Tricolor foi a melhor equipe no primeiro tempo. Mesmo com boa vantagem construída no jogo de ida, o Tricolor não relaxou: impôs seu estilo, controlou a partida e fechou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola.

Aos 20 minutos, o Flu abriu o placar. Martinelli descolou ótimo passe para Ganso, que estava no lado esquerdo da área. O meia, por sua vez, cruzou rasteiro para Jhon Arias finalizar rasteiro e de primeira. Felipe chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

O Time de Guerreiros só levou susto perto dos 15 minutos. Thiaguinho foi lançado em liberdade pelo lado direito e tocou para João Felipe, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. O lance, porém, foi anulado por impedimento ainda dentro do campo. O VAR, claro, revisou a jogada e confirmou a marcação.

Aos 35 minutos da etapa final, Renato Augusto tocou para Arias, que finalizou cruzado pelo lado esquerdo da área. Felipe espalmou, e John Kennedy apareceu para pegar a sobra e balançar as redes: 2 a 0. Arias ainda perdeu um pênalti, mas não fez falta pro Fluzão.