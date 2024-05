Yuri Lima diz como conheceu cantora Iza e relembra primeiro encontro: 'Surreal'

O volante Yuri Lima, do Mirassol, tem 29 anos e está prestes a ser pai. O jogador e a cantora Iza estão na expectativa para o nascimento de Nala, primeira filha do casal. A artista está grávida de quatro meses.

O relacionamento com Iza começou em 2022 e Yuri fez questão de enfatizar que "lembra tudo" do primeiro encontro. "Rapaz, eu estava nervoso, viu? Não tinha visto ela pessoalmente ainda. Quando ela abriu a porta... Estava muito linda, com um vestido verde, brilhante. Surreal", disse o atleta em entrevista à revista GQ. "E aí, quando bate, cai a ficha, fiquei bobinho", complementou ele.

As interações entre o casal começaram semanas antes, por meio do Instagram, com uma mensagem enviada pelo volante. "Na real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: 'vou tentar a sorte'", relembrou ele. "Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro", afirmou Yuri.

O anúncio da gravidez de Iza ocorreu em uma live no Instagram no mês de abril, e neste mês de maio o casal descobriu que será uma menina. O nome escolhido para batizar a criança foi Nala, que significa, entre outras coisas, dádiva, presente, amorosa, sucesso e rainha.

"Estou bem ansioso. Para mim, a coisa mais importante da vida sempre foi a família. E agora eu podendo ter a minha... Ela também é muito assim, ligada com a mãe dela. Acho que a gente tem tudo para ser bons pais", disse ele.

Yuri Lima tem passagens por Santos e Fluminense e começou a carreira no futebol profissional em 2015, no Audax-SP. O técnico do tricolor carioca, Fernando Diniz, foi um dos responsáveis por projetar o volante no futebol brasileiro à época. "Tenho muita gratidão (por ele). Apostou sempre muito em mim", pontuou o jogador.