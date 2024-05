Negociando saída, Raul Gustavo anota de falta e Corinthians ganha jogo-treino do União São João

Raul Gustavo perdeu os últimos sete jogos do Corinthians após ser expulso infantilmente ao agredir o auxiliar em jogo diante do Estudiantes, pela Copa Sul-Americana, dia 23 de abril. Nesta sexta-feira, António Oliveira comandou um jogo-treino para observar os reversas e viu o zagueiro, que negocia a rescisão para ir para os Estados Unidos, anotar um belo gol de falta no triunfo por 3 a 0 diante do União São João.

Enquanto os titulares faziam atividades regenerativas após a vitória por 2 a 1 e a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, António Oliveira aproveitou para observar os reservas e também algumas peças do time sub-20 que pode utilizar no futuro.

NO CT Joaquim Grava, a equipe não teve trabalho para superar o time de Araras. No primeiro tempo da atividade, Gustavo Silva avançou pela direita e apenas deslocou o goleiro do União São João para abrir o marcador.

Raul Gustavo apareceu já no segundo tempo. O defensor pegou a bola em falta próxima à área e mandou colocado, no ângulo, em batida com estilo. O camisa 34 já recebeu homenagem do amigo Wesley nos gols contra o Fluminense (3 a 0) e ganhou o perdão da comissão técnica, ficando na reserva em algumas rodadas.

Mas com o entrosamento de Cacá e Félix Torres, que colocaram o experiente Gustavo Henrique no banco, Raul Gustavo se tornou a quarta opção para o setor. Encostado, vê seu empresário tentar o rompimento do contrato para levá-lo para a Major League Soccer (MLS). Na época da expulsão - o time levou 1 a 0 do Estudiantes - muitos torcedores pediram a rescisão do zagueiro. Após pedido de desculpas e promessa que o ato não se repetiria, ele ganhou voto de confiança.

O último gol diante do União São João veio dentro da pequena área, em batida forte de Gui Negão. O jovem do time sub-20 é considerado uma futura joia e vem recebendo tratamento especial da comissão técnica do time profissional.