Copa América contará com mulheres no apito pela 1ª vez na história e terá 11 brasileiros

Nesta sexta-feira, a Conmebol divulgou a equipe de arbitragem que irá apitar a Copa América nos Estados Unidos. A lista contém 101 nomes, incluindo três brasileiros como árbitros principais: Edna Alves, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus. Esta será a primeira vez na história da competição que mulheres atuarão na arbitragem.

Além dos três brasileiros, outros representantes do País estarão presentes no torneio. A equipe de árbitro de vídeo será composta por Rodolfo Toski, Daniel Nobre e Pablo Gonçalves. Já os árbitros assistentes serão Danilo Manis, Bruno Boschilia, Bruno Pires, Rodrigo Correa e Neuza Back.

Ao todo, oito mulheres serão enviadas para trabalhar na competição, sendo quatro escolhidas pela Conmebol e quatro pela Concacaf. Segundo a nota emitida no site oficial da Copa América, a entidade sul-americana de futebol trabalha para o desenvolvimento de mulheres dentro da arbitragem.

"É um compromisso assumido pela Conmebol desde 2016, que está comprometida com o desenvolvimento e a profissionalização de mais mulheres dentro e fora do campo de jogo, promovendo o futebol com igualdade nos diferentes torneios", diz a nota oficial.

Os árbitros selecionados deverão se apresentar no dia 12 de junho, na cidade de Dallas, no Texas, para começar a preparação para o torneio. Eles passarão por avaliações técnicas e físicas, tanto em campo quanto nas cabines do VAR. Também receberão tratamentos fisioterapêuticos para que possam estar em boas condições físicas durante a competição.

A Copa América será realizada nos Estados Unidos e começará no dia 20 de junho, terminando em 14 de julho. Ao todo, serão 16 participantes. O Brasil estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica.