Time Esperança, de Dorival Júnior, enfrenta o Time União, de Mano Menezes

As equipes serão divididas entre Time União e Time Esperança, e os dois uniformes terão as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. O Time Esperança entra em campo com Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D'Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. O técnico da equipe será Dorival Júnior.

Já o Time União, comandado por Mano Menezes, será composto por Carlos Germano, Ludmilla, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. As duas equipes terão um banco de reservas recheados para alterações durante a partida. Na arbitragem, Anderson Daronco e Raphael Claus irão apitar o Futebol Solidário. Cada um será o responsável por um tempo.

"Venham, compareçam e prestigiem esse belo evento. O povo brasileiro nos encheu de orgulho. A maneira como todos foram solidários, participando nesse processo de recuperação da autoestima de um povo e de um estado. Obrigado a todos vocês", disse Dorival Júnior.

"As equipes serão compostas por ex-jogadores muito conhecidos de todos vocês, artistas e todas as pessoas que, nesse gesto de grandeza, querem dar a sua contribuição nesse momento", comentou o técnico Mano Menezes.