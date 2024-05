A2 pegando fogo

O Duque de Caxias venceu por 1 a 0 o Serrano, no Marrentão, e entrou no G-4 da Taça Santos Dumont, pela Série A2 do Carioca. Com gol marcado por Digão, o Tricolor da Baixada conquistou sua primeira na competição e assumiu provisoriamente a vice-liderança. Já o Leão da Serra segue sem pontuar e está na lanterna.

O duelo entre Americano e Maricá terminou empatado 0 a 0. Jogando com o mando de campo em Bacaxá, o Cano não consegue vencer e está para a 10° colocação. Já o Tsunami perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue invicto e, no momento, está na liderança.

Já o Araruama surpreendeu o Artsul, no Nivaldão, com uma vitória por 1 a 0. Com gol de Mineiro, a equipe da Região dos Lagos deixou a zona de rebaixamento. O time vai assumindo o 7° lugar. O Tricolor da Dutra perdeu a invencibilidade e ficou na 6° colocação.

O Petrópolis, por sua vez, se recuperou da derrota na estreia e bateu por 1 a 0 o Resende, no Atílio Marotti. Gol de Lucas Duarte. Com o resultado favorável, o time vai ficando em 8° lugar. Já o Gigante do Vale era líder e, com o revés, caiu para a 5° colocação.

A única partida de hoje será entre America e Cabofriense. As duas equipes se enfrentam no Estádio Luso-Brasileiro, às 15h, com a expectativa de que Romário possa jogar alguns minutos.