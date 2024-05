Boston Celtics derrota Indiana Pacers de virada e se garante nas finais da NBA

Com uma cesta de três pontos de Derrick White nos instantes finais da partida, o Boston Celtics derrotou o Indiana Pacers na noite desta segunda-feira por 105 a 102 e garantiu presença na decisão da NBA. O resultado confirmou a superioridade da franquia do técnico Joe Mazzulla que assegurou o título da Conferência Leste de forma incontestável.

Jaylen Brown foi eleito o MVP das finais e festejou bastante o resultado. "Temos um grande time e queremos avançar ao próximo nível. Estamos muito confiantes com as nossas últimas atuações", comentou.

Os Celtics agora aguardam o vencedor do lado Oeste (que sai do duelo entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves) para decidir o título da temporada. A equipe vai disputar as finais da competição pela 23ª vez na história.

Na série de playoffs, o time obteve uma "varrida" (quatro vitórias em quatro partidas) em um jogo cheio de alternâncias no placar a partir do segundo quarto, quando o Indiana, empurrado por sua torcida, conseguiu a dianteira no marcador pela primeira vez. Um dos destaques do duelo, Jayson Tatum analisou o triunfo.

"Eu sabia que o Derrick White ia acertar aquela cesta (que definiu a vitória). Tinha certeza também que iríamos precisar lutar muito até o final para conseguir vencer. Mas são esses duelos que são bons de jogar. Partidas assim nos dão prazer de estar em quadra", afirmou.

Tatum terminou como o segundo maior pontuador do jogo (26), se destacou ao pegar 13 rebotes e foi o destaque dos Celtics ao lado de Brown, cestinha do duelo com 29 pontos. A dupla comandou a equipe quando o Indiana Pacers imprimiu um ritmo mais forte no terceiro quarto.

Herói do confronto, Derrick White vinha fazendo um papel correto na marcação. Mas foi no final, com uma cesta de três, que ele entrou para a história da partida. "Estava confiante. O time tinha resposta para todas as situações. Fizemos os movimentos certos e a vitória foi merecida", disse White.

Com o desfalque de Tyrese Haliburton, o destaque dos Pacers ficou por conta do armador Andrew Nembhard, que marcou 24 pontos e serviu os companheiros com dez assistências. Incansável, ele deu muito trabalho ao rival com suas infiltrações pelo meio do garrafão e também foi importante opção para os arremessos. No entanto, como todo o time, ele sucumbiu no final e viu o adversário fazer a festa em pleno Gainbridge Fieldhouse.

O técnico Rick Carlisle lamentou o resultado e a saída precoce de sua equipe no quarto jogo da série de playoffs. No entanto, reconheceu a força dos Celtics. "Temos que dar o crédito a eles pelo que fizeram no final dos últimos dois jogos", reconheceu.

Confira o resultado da noite desta segunda:

Indiana Pacers 102 x 105 Boston Celtics

Acompanhe o jogo desta terça:

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves