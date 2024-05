Kompany assume o Bayern de Munique e diz querer jogadores 'realmente corajosos com a bola'

O técnico belga Vincent Kompany afirmou em coletiva nesta quinta-feira que seus princípios futebolísticos - coragem e agressividade - não mudarão depois de trocar a segunda divisão inglesa pela Liga dos Campeões, fazendo a improvável transferência do Burnley para o Bayern de Munique - ele assinou contrato com o clube alemão até 2027.

Kompany levou o Burnley à promoção à Primeira Divisão do Campeonato Inglês em sua primeira temporada no clube do noroeste da Inglaterra, apenas para ser confrontado com a realidade quando seu estilo de jogo ousado e ofensivo foi exposto na Primeira Divisão, causando nova queda.

Antes de sua ainda curta carreira como técnico, Kompany disputou 360 partidas pelo Manchester City e conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês.

O rebaixamento do Burnley levou a acusações de que as táticas de Kompany seriam ingênuas, mas o ex-zagueiro do Manchester City e da seleçção da Bélgica disse que estava orgulhoso de ter permanecido consistente "nos altos e baixos" e que trabalhará da mesma maneira no Bayern.

"Neste clube e nesta jornada, não tenho intenção de ser uma pessoa diferente", disse Kompany na entrevista coletiva onde foi apresentado como substituto de Thomas Tuchel. "Não acho que seja isso que eles querem."

Kompany irá, portanto, pedir aos jogadores de maior qualidade do Bayern as mesmas coisas que pediu aos jogadores do Burnley. "Quero que sejam corajosos, realmente corajosos com a bola, que tenham personalidade com a bola."

"A minha natureza é que também sou alguém agressivo, por isso quero que a equipe seja agressiva. Quero que o time represente essas duas coisas que refletiam meu caráter em campo - absolutamente corajoso quando está com a bola, quando está tomando decisões, e absolutamente agressivo, algo que eles carreguem sempre em cada minuto do jogo", afirmou o treinador, de 38 anos.

Kompany disse que o fato de a final da Liga dos Campeões da próxima temporada ser realizada na Allianz Arena, em Munique, será usado como motivação. "O objetivo para mim é bastante simples: procuro sempre vencer todos os jogos. Não importa onde você esteja, é sempre o mais importante que queiramos vencer todas as partidas. O fato de a final da Liga dos Campeões ser aqui em Munique pode torná-la um pouco mais importante do que as outras, para ser sincero."