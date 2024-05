Zagueiro do Guarani quer recuperar pontos fora de casa: 'Não tem outro jeito'

O experiente zagueiro Douglas Bacelar falou sobre o mau momento do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 34 anos elogiou a evolução, principalmente defensiva, mas pediu mobilização para recuperar os pontos perdidos dentro de casa.

"O time não merece estar nesta colocação. É o momento de mobilizar. Teremos uma partida difícil contra o Mirassol, mas é o momento de recuperar os pontos que não conseguimos em casa. Não conseguimos fazer o dever de casa e agora vamos precisar recuperar os pontos perdidos fora. Não tem outro jeito", disse o atleta.

O Guarani está há três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate. Mesmo assim, Bacelar aprovou o trabalho realizado pelo técnico Júnior Rocha, destacando a melhora que o time teve no setor defensivo.

"Quando o Júnior chegou, a equipe estava sofrendo muitos gols. Ele priorizou fazer os ajustes defensivos e estamos em evolução no setor. Apesar de não ter conseguido vencer a última partida, não sofremos gol. Agora vamos fazer ajustes em outros setores", afirmou.

Douglas Bacelar chegou ao Guarani para a Série B após disputar o Catarinense pelo Avaí. É titular absoluto desde a terceira rodada, somando seis jogos, pois também entrou no jogo da primeira rodada.

Na última rodada, o Guarani empatou sem gols com o Paysandu em Campinas (SP). O duelo paulista com o Mirassol, pela oitava rodada, será realizado na terça-feira, às 19h, no José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).