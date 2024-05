Jogadores destacam 'energia surreal' do técnico nos treinos

Álvaro Pacheco causou boa impressão nos jogadores do Vasco em seus primeiros dias no clube. Durante a gravação do Media Day, alguns atletas destacaram como foram os primeiros treinos com o novo comandante e falaram sobre a personalidade do treinador.

"É um cara com uma energia surreal. Ele se diz apaixonado pelo que faz e transmite isso para nós. Os treinos estão cada vez melhores. Essa energia nos ajuda cada vez mais", afirmou o lateral-esquerdo Lucas Piton.

"Ele estimula muito a competitividade. O treino dele sempre tem um time perdedor e vencedor. Então as imagens que vocês viram é do time que perdeu. Isso agrega e ajuda muito. É um cara apaixonado pelo que faz. Muito enérgico. Ele se dedica muito ao trabalho dele. Tem tentado implementar o estilo de jogo dele, as ideias. Já tivemos algumas percepções, compreendemos bastante coisa que ele espera de nós", declarou o goleiro Léo Jardim.