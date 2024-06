Gabriel Menino prevê evolução do Palmeiras após jogo ruim com o San Lorenzo: 'Buscar melhorar'

Com a maratona de jogos de três competições simultâneas, o Palmeiras voltou a trabalhar já na manhã desta sexta-feira, poucas horas após empate sem gols com o San Lorenzo, na Copa Libertadores, já projetando o duelo com o Criciúma, domingo, pelo Brasileirão. O volante Gabriel Menino, na expectativa de começar a partida no Heriberto Hülse, admitiu que a equipe foi mal contra os argetninos, mas projetou evolução.

Na visão do volante, que substituiu Moreno no decorrer do jogo do Allianz Parque, a apresentação abaixo do esperado não é motivo para caça às bruxas, apesar de alguns chiados da torcida com o técnico Abel Ferreira.

"Eu acho que não fizemos um bom jogo, isso aí ficou claro para nós, acho que faltou um pouquinho mais de eficácia no último terço ali, fazer mais jogadas para o gol", avaliou Menino. "Marcamos bem, trabalhamos a bola, mas faltou o último passe, faltou o gol e estamos trabalhando mais nisso e vamos melhorar", afirmou.

O Palmeiras disputava com River Plate e Atlético-MG a melhor campanha da fase de grupos, para decidir até uma possível semifinal com o mando de campo. Acabou não vencendo e ficando somente em terceiro no geral, o que deixou Abel Ferreira irritado. O elenco, porém, minimizou e preferiu valorizar a classificação.

"O objetivo principal foi concluído, que foi classificar para a segunda fase, e agora é focar nas oitavas da Libertadores e esperar o nosso adversário. Temos muito mais coisas pela frente e, como o professor fala, muita água vai passar por debaixo da ponte ainda. Então, é continuar trabalhando firme para procurar melhorar", frisou Gabriel Menino.

Na atividade desta sexta-feira, enquanto os titulares fizeram um regenerativo, Abel Ferreira comandou um trabalho com objetivos, além de jogos de sete contra sete e finalizações. O técnico ainda avalia se rodada o elenco em Santa Catarina, o que poderia abrir brechas para ex-titulares, caso de Gabriel menino.

"Eu creio que lá (em Criciúma) será um jogo muito difícil. Será contra um time que subiu agora para a Série A. Então, eles estão com apetite de vitória. E, claro, a gente também está porque queremos entrar nessa briga para conseguir o terceiro título brasileiro seguido", explicou. "Querendo ou não, somos os atuais campeões e todo mundo tem aquele algo a mais contra nós. Mas é normal, então a gente se preparou bem para que domingo a gente possa fazer um excelente jogo e buscar mais três pontos no Brasileiro."