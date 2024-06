São Paulo faz trabalho de prevenção antes de duelo contra o Cruzeiro

O São Paulo preparou um treino controlado, nesta sexta-feira, dois dias depois da vitória sobre o Talleres, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, visando o duelo de domingo contra o Cruzeiro, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram boa parte do tempo contra os argentinos fizeram trabalho de mobilidade, força preventiva, técnica e de aceleração. Os demais realizaram um treino com bola usando todo o gramado do centro de treinamento da Barra Funda.

Também nesta sexta-feira o elenco recebeu a visita de Tiago Volpi. O goleiro, que atualmente defende o mexicano Toluca, jogou no São Paulo de 2019 a 2022.

Por falar em goleiro, Jandrei já foi o escolhido para ocupar a posição. Rafael vai se apresentar para a seleção brasileira que disputará a Copa América a partir do dia 20, nos Estados Unidos.

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro e depois, a partir do dia 13, terá uma maratona de sete jogos em praticamente três semanas.

A boa notícia é que o atacante Wellington Rato deve voltar para os jogos. O atleta se contundiu no começo da Libertadores (primeira semana de abril) e já treina no gramado com bola.