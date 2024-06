Permanência de Rodrygo no Real

Durante entrevista coletiva, Carlo Ancelotti aproveitou para acabar com as especulações de que o brasileiro Rodrygo pode deixar a equipe na próxima temporada. A imprensa europeia agora revela uma possível ida para o Manchester City. O treinador, contudo, garante contar com o jogador, mesmo com a iminente chegada de Mbappé. "Rodrygo Goes tem sido e continuará sendo uma peça importante para o Real Madrid." Sobre o time que começa a decisão da Champions, o treinador surpreendeu ao dizer que o goleiro Lunin, que está gripado, ficará o banco. Dessa forma, Courtois será o titular.