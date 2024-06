Uma chance DE OURO

Não é de agora que Vinicius Júnior atrai os holofotes por onde passa, mas a temporada 2023/24 pode ser um divisor de águas na carreira do menino de São Gonçalo. Mais protagonista do que nunca no Real Madrid e um dos favoritos à Bola de Ouro, prêmio de melhor do mundo, o camisa 7 estará novamente no centro das atenções, principalmente dos zagueiros do Borussia Dortmund-ALE, na final da Liga dos Campeões da Europa, hoje, às 16h (de Brasília), em Wembley.

Decidir o torneio de clubes mais badalado do planeta também não é novidade para Vini, autor do gol do título merengue em 2022, na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool. A diferença é que, desta vez, foi o grande nome da campanha que pode levar o clube ao 15º troféu. Em todas as fases do mata-mata, foi decisivo: fez um gol nas oitavas e dois nas semifinais. Nas quartas, duas assistências.

Na Champions, o sucesso de Vinicius tem sido rotina. Nas últimas três edições, ninguém participou de mais gols: 31 (16 tentos e 15 assistências). Nem os quase dois meses sem jogar por causa de uma lesão coxa esquerda o impediram de se credenciar aos prêmios de melhor do mundo, com 23 gols e dez assistências na temporada.

O Real Madrid ainda conta com estrelas como Rodrygo, Bellingham, ex-Borussia, e Toni Kroos. Já os alemães contam com um coletivo aplicado, capaz de eliminar Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e PSV.