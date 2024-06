Atacante volta de empréstimo

O técnico Fernando Diniz vai ganhar um reforço. Isso porque o atacante Luan Brito, de 21 anos e cria da base de Xerém, está voltando de empréstimo junto ao Porto (POR).

Ele esteve emprestado desde o início de 2023 e, segundo o GE, tinha opção de compra de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 25,6 milhões no câmbio atual). A cláusula, porém, não foi ativada pelo gigante português.

Dessa forma, o jogador retornou ao Brasil ontem. O Fluminense ainda não definiu o futuro do atleta. Ele é filho do ex-atacante tricolor Marco Brito, que atuou pelo Time de Guerreiros entre 1995 e 2003. No Porto, Luan Brito atuou apenas pela equipe B. No período, somou 13 jogos e marcou dois gols.

Luan ainda não estreou profissionalmente pelo Fluzão. Na base, surgiu como grande promessa, marcando 26 gols em 59 aparições entre 2021 e 2022.