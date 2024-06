De olho na reabilitação no Brasileirão, Fluminense recebe Juventude que volta depois de um mês

O Fluminense quer usar o embalo pela vitória de virada em cima do Alianza Lima-PER, por 3 a 2, no meio de semana, que fez com que o clube terminasse entre os líderes gerais da fase de grupos da Copa Libertadores, para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18h30, no Maracanã, recebe o Juventude, que não atua há mais de um mês por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Vindo de um jejum de três jogos no Brasileirão, o Fluminense aparece na parte debaixo da tabela, inclusive na zona de rebaixamento com cinco pontos. Já o Juventude tem a mesma pontuação, mas está logo à frente, afinal tem dois jogos a menos que a grande maioria dos adversários. Antes da paralisação forçada, o time gaúcho vinha de duas partidas sem vencer.

O técnico Fernando Diniz esboçou algumas mudanças no Fluminense. O zagueiro Marlon, que voltou atuar no meio de semana após ficar três meses fora se recuperando de uma lesão, mostrou qualidade e deve começar jogando, fazendo dupla defensiva com Felipe Melo.

No meio-campo, Lima está fora após ter levado o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e agora terá que cumprir suspensão automática. Paulo Henrique Ganso deve herdar a vaga. No ataque, mais mudanças. Depois de começar jogando contra o Alianza Lima e até ter marcado gol, John Kennedy volta ao banco, com Martinelli reforçando o meio-campo após ter jogado improvisado na defesa. Com isso, Jhon Arias jogará mais à vontade, podendo encostar em Germán Cano.

Titular absoluto na defesa, Felipe Melo pediu que a torcida compareça ao Maracanã para apoiar a equipe em busca da reabilitação. "Estamos melhorando a cada jogo. Pedimos que a torcida venha anos ajudar. Eles são o nosso combustível. É um jogo difícil, mais uma final como são todos os jogos neste Brasileirão".

Do outro lado, depois de mais de um mês sem atuar, o técnico Roger Machado ainda terá que lidar com desfalques para montar o Juventude. O volante Caíque recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Athletico-PR, antes mesmo da paralisação, e agora é baixa.

Além dele, o meia Jean Carlos também está fora. Ele sentiu um desconforto muscular na partida contra o Botafogo no dia 21 de abril, no qual o time gaúcho acabou goleado por 5 a 1. A expectativa era para que ele se recuperasse durante a pausa forçada do campeonato, mas voltou a sentir o incômodo e segue entregue ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X JUVENTUDE

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Thiaguinho, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).