Brusque e Novorizontino se enfrentam na Série B em momentos opostos

Apenas uma partida irá movimentar a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado. Em momentos opostos dentro da competição, Brusque e Novorizontino se enfrentam no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, litoral de Santa Catarina, às 17h. Enquanto o time paulista busca a segunda vitória seguida para colar no G-4, os donos da casa buscam voltar a vencer após seis rodadas para sair das últimas colocações.

O Novorizontino, que venceu o duelo paulista contra o Botafogo-SP na rodada passada, por 1 a 0, aparece na parte intermediária da tabela com dez pontos. Em sete jogos são três vitórias, um empate e três derrotas. O time de Eduardo Baptista deve manter a escalação titular já que não tem desfalques por suspensão ou lesão.

Já o Brusque vive um momento totalmente diferente. A sua única vitória aconteceu ainda na rodada de estreia, quando bateu o Mirassol, por 3 a 1. De lá para cá, não venceu mais nenhuma e o jejum segue aumentando. Com cinco pontos, está dentro da zona de rebaixamento. Em sete jogos são uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

A rodada ainda prevê mais três jogos no domingo, dois na segunda-feira e dois na terça. O maior destaque fica para a briga pela liderança entre Santos e América-MG. O time paulista encara o Botafogo-SP em um duelo estadual, enquanto o rival mineiro pega o Paysandu, em Belém (PA).

Confira os jogos da 8.ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

Brusque x Novorizontino

DOMINGO

16h

Ponte Preta x CRB

Chapecoense x Vila Nova

18h30

Ituano x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

20h

Santos x Botafogo-SP

21h

Operário-PR x Amazonas

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x Guarani

21h30

Paysandu x América-MG