Palmeiras viaja com três desfalques para Criciúma e terá novidade no comando do time

O Palmeiras viajou para Criciúma neste sábado repleto de desfalques: o lateral-direito Mayke, e os atacantes Flaco López e Endrick estão suspensos e nãop jogam pelo Brasileirão. O jovem atacante nem veste mais a camisa do clube por causa da suspensão.

Além dos jogadores, não estarão nem no banco de reservas três integrantes da comissão técnica: o técnico Abel Ferreira e os auxiliares Vitor Castanheira e João Martins. Sem o tio da comissão, a equipe deve ser comandada por Carlos Martinho, que também é da comissão portuguesa.

No último treino antes do confronto, neste sábado, o Palmeiras fez treinos táticos como transições, movimentações específicas e de jogadas, segundo relatou o site oficial do clube, sem dar mais detalhes.

O Palmeiras enfrenta o Criciúma neste domingo, no estádio Heriberto Hülse, às 16h, pela sétima rodada do Brasileiro. Apesar de só estar no meio da tabela, o clube alviverde ainda está invicto como visitante no Nacional. Dos 8 pontos somados, sete foram conquistados fora de casa: duas vitórias (Vitória e Cuiabá) e um empate (São Paulo).

Aliás, a última vez que perdeu como visitante no Brasileiro foi em novembro, para o Flamengo, no Maracanã. O Criciúma também estás invicto: soma 5 pontos em três jogos, sendo uma goleada por 4 a 0 sobre o Vasco em São Januário e duas igualdades.