Dona da SAF do Vasco não paga e compra do time inglês Everton é cancelada

A 777 Partners, dona da SAF do Vasco, não efetuou o pagamento e a compra do Everton, time da primeira divisão do Campeonato Inglês, foi suspensa. O anúncio foi feito pelo clube inglês em sua página oficial, que comunicou que a empresa norte-americana não conseguiu concluir o negócio. O prazo encerrou na sexta-feira.

Em setembro, o fundo de investimento com sede em Miami, nos Estados Unidos, disse ter assinado um acordo com o bilionário britânico-iraniano Ardavan Farhad Moshiri para adquirir a sua participação de 94,1% no clube.

Inicialmente o negócio estava previsto para ser finalizado em 2023, mas a 777 Partners precisou encontrar soluções impostas pela Premier League para concluir a compra.

"O Conselho de Administração do clube reconhece o considerável apoio financeiro que a 777 Partners forneceu ao clube nos últimos meses e gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer por isso", diz o Everton em comunicado.

Moshiri, ex-acionista do Arsenal, comprou em 2016 uma participação de 49,9% do Everton. Em 2022, segundo a agência Reuters, o empresário aumentou sua participação para 94,1% com uma injeção de capital de 100 milhões de libras. Mas apesar do alto investimento, o Everton não conseguiu desde então brigar para ficar entre os primeiros do Inglês.

Segundo a BBC, John Textor, dono do futebol do Botafogo, aparece como uma opção para adquirir a equipe inglesa após concluir a venda de sua parte do Crystal Palace.