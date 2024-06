America encara o Artsul e quer disparar na ponta

O America entra em campo hoje buscando se isolar na liderança da Série A2 do Campeonato Carioca. O Mecão, que está com seis pontos, vai encarar o Artsul, sexto colocado, com três pontos, às 14h30, no estádio Giulite Coutinho.

Em entrevista ao site oficial do clube, o lateral-esquerdo Lucas Piauí, titular nos dois primeiros jogos do America na Série A2, completou 29 anos na sexta-feira (31). Sem pensar duas vezes, o jogador fez dois pedidos importantes ao assoprar as velinhas: vencer o Artsul, pela 3ª rodada, e conquistar o acesso ao fim da competição.

"Espero que meu presente venha no domingo, com uma vitória em casa. Fico feliz de viver esse momento com o America. Quero dar continuidade ao trabalho e, no final, conseguir esse tão sonhado acesso", ressaltou.

Piauí acertou com o Mecão em abril, após chegar às semifinais do Campeonato Goiano - com o Goiânia - e chamar atenção da diretoria rubra. No futebol carioca, ele já defendeu o Araruama e o São Gonçalo, mas admite que jogar no clube do tetracampeão Romário é diferente: "Não pensei duas vezes", declarou.