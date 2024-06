'Não poderia ter sonhado melhor que isso', diz Bellingham após título pelo Real Madrid

Os pais de Jude Bellingham chegaram cedo ao Estádio de Wembley, em Londres. Afinal, quando seu filho está prestes a completar uma temporada mágica, você não quer perder nada e muito menos ver somente pela TV. E, de perto, viram o filho ser homenageado.

Em sua primeira final da Liga dos Campeões, neste sábado, um dos astros do Real Madrid foi ovacionado de pé pelos torcedores da equipe espanhola ao ser substituído por Joselu, aos 40 minutos do segundo tempo, da vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, ex-clube de Bellingham.

"Não poderia ter sonhado melhor que isso", disse Bellingham à TNT Sports no campo, momentos após o apito final. O meia de 20 anos se emocionou ao falar sobre seus pais, Denise e Mark, e o comprometimento com sua carreira, lembrando deles "fazendo viagens às 23h, meia-noite" para levá-lo e buscá-lo em jogos e treinos de futebol. "Estava tudo bem até eu ver o rosto da minha mãe e do meu pai", disse o atleta, emocionado.

Os fãs do Real homenagearam Bellingham com uma versão de 'Hey Jude'. Ele está se tornando o rosto do time, mesmo com as notícias indicando que o astro francês Kylian Mbappé está a caminho do Bernabéu na próxima temporada.

O inglês Bellingham foi o jogador da temporada da La Liga e sua ascensão vem em boa hora também para a Inglaterra, enquanto se prepara para o Campeonato Europeu daqui duas semanas.

A estrela da Inglaterra jogou três temporadas no Dortmund e foi transferido para o Real no ano passado por cerca de US$ 139 milhões. "Não consigo colocar em palavras... Melhor noite da minha vida."