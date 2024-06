Fogão dorme líder

O Botafogo dormiu na liderança do Brasileirão e vai torcer por uma combinação de resultados para seguir na ponta. O Glorioso visitou o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada, se impôs e venceu por 1 a 0. O artilheiro Júnior Santos marcou o gol da vitória no segundo tempo.

O primeiro tempo foi morno em Itaquera. Corinthians e Botafogo começaram se estudando muito e com uma posse de bola improdutiva, sem objetividade. Entretanto, o Glorioso era mais perigoso quando se aproximava da área, encontrando espaços principalmente pelo lado direito com Luiz Henrique. O Timão, por sua vez, apostava no talento de Wesley, mas sem levar perigo.

Já a etapa final teve outro panorama. O Botafogo assumiu o controle das ações e pressionou o Corinthians. O Alvinegro concentrou mais as jogadas pelo lado esquerdo com Savarino e ensaiou uns lances perigosos antes de abrir o placar aos 13 minutos. Em mais uma escapada com o venezuelano, Cuiabano recebeu em profundidade e cruzou na medida pra Júnior Santos balançar as redes.

O Corinthians, que pouco ameaçou o goleiro John Victor durante o jogo, se viu na necessidade de atacar. Yuri Alberto quase estragou a noite do Fogão, mas a trave garantiu os três pontos em Itaquera.