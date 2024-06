Vasco e Flamengo fazem o 'Clássico dos Milhões' em busca de mais confiança na temporada

O Campeonato Brasileiro volta com a realização de sua sétima rodada e com direito a um dos maiores clássicos do País: Vasco x Flamengo, denominado o 'Clássico dos Milhões'. Os rivais se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, em busca de mais confiança na temporada. A expectativa é de casa cheia, uma vez que o Vasco, como mandante, anunciou a emissão de mais de 50 mil ingressos.

O Vasco tem como grande destaque a estreia do técnico português Álvaro Pacheco. Como usa uma boina, foi apelidado de 'Thomas Shelby da Colina' em referência à série de televisão Peaky Blinders, da Inglaterra. No seu ex-clube, o Vitória de Guimarães-POR, era chamado de 'Zé da Boina' e avisou que gosta de usá-la em momentos importantes, como jogos e coletivas.

Pacheco já ganhou uma boia com escudo do Vasco e promete manter o 'DNA do Vasco'. Com treinos enérgicos, ele chega com a missão de consolidar a reação vascaína. Na última semana, o time eliminou o Fortaleza nos pênaltis na Copa do Brasil, avançando às oitavas de final. No último jogo do Brasileirão, também venceu o Vitória por 2 a 1 em casa, alcançando seis pontos. O resultado veio após quatro derrotas seguidas.

Outro fator que melhora o clima do time cruzmaltino é a iminente volta de Philippe Coutinho. Embora ainda não tenha rescindido com o Aston Villa, da Inglaterra, o meia já está no Brasil e deixou claro seu desejo de defender o clube onde foi revelado.

Misterioso, Álvaro Pacheco não revelou se usará dois ou três zagueiros. As dúvidas ficam na lateral-direita, com preferência para Puma Rodríguez em relação a Paulo Henrique, e no meio-campo com favoritismo de Hugo Moura, embora Galdames seja opção.

"A estratégia não vou dizer. Enfrentaremos um time que lutará pelo título do Brasileirão. Eles já se conhecem há mais tempo e conhecem o treinador, vêm de um trabalho mais longo. Mas em qualquer jogo nós podemos vencer. É ter coragem e jogar para ganhar. Esse é o DNA do Vasco", disse o treinador vascaíno.

O Flamengo está vencendo, mas não convencendo. O time vem de vitória diante do Millonarios-COL, por 3 a 0, mas avançou às oitavas apenas em segundo lugar na Copa Libertadores. No Brasileirão, ocupa o terceiro lugar com 11 pontos e venceu o Corinthians, por 2 a 0, no último dia 11.

A principal novidade na semana é a permanência do zagueiro Fabrício Bruno, que rejeitou uma proposta do West Ham, da elite do futebol inglês. Ele fez as contas e preferiu seguir na Gávea, onde recentemente renovou contrato com termino só em 2028. O negócio, com certeza, era vantajoso para o clube que o venderia por cerca de 15 milhões de euros (perto de R$ 83 milhões) e o tinha adquirido junto ao Red Bull Bragantino por R$ 15 milhões.

Como 'prêmio' por sua permanência, deve voltar a ser titular ao lado de Léo Ortiz, entrando na vaga de David Luiz. O também zagueiro Léo Pereira está machucado.

O volante Allan deve seguir no time porque Erick Pulgar, que se recuperou de lesão, foi convocado pela seleção do Chile para a Copa América e se apresentará na próxima semana. O time vai continuar com quatro homens no meio-campo e apenas Éverton Cebolinha e Pedro no ataque.

Tite reconheceu que o Flamengo ainda precisa melhorar, mas pediu apoio do torcedor nos momentos decisivos. "O Flamengo está acima de nós, e se esse carinho vier do torcedor e não reclamar às vezes, ele deixa o atleta energizado, ele deixa o atleta mais confiante, mais mobilizado."

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Payet; David e Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Viña; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Éverton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).