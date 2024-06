Atalanta perde para Fiorentina no Italiano no primeiro jogo após vencer a Liga Europa

Após quebrar a invencibilidade do Bayer Leverkusen e conquistar o título da Liga Europa, a Atalanta voltou a campo neste domingo e acabou se despedindo do Campeonato Italiano com derrota para a Fiorentina por 3 a 2, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, em jogo adiado da 29ª rodada que finalizou o torneio.

Apesar de conquistar a Liga Europa, a Atalanta garantiu vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões por ter ficado em quarto lugar do Italiano, com 69 pontos, atrás apenas de Inter de Milão (94), Milan (75), e Juventus (71). O Bologna foi o quinto, com 68. Existia a possibilidade da Roma também jogar o torneio europeu, mas, para isso, a Atalanta precisaria ter ficado em quinto, o que não ocorreu.

Com isso, a Roma, sexto, jogará a Liga Europa na próxima temporada, ao lado da Lazio, que terminou na sétima posição. A Fiorentina, em oitavo, carimbou a vaga para a Liga Conferência. Os rebaixados foram: Frosinone, Sassuolo e Salernitana.

Todos os gols do duelo deste domingo aconteceram no primeiro tempo. Aos seis minutos, a Fiorentina inaugurou o marcador. Gaetano Castrovilli cruzou a bola na direção de Andrea Belotti, que se desvencilhou da marcação e cabeceou à queima-roupa no canto direito do goleiro para fazer 1 a 0.

O empate do Napoli foi aos 12. Charles De Ketelaere encontrou Ademola Lookman na entrada da área e ele, com extrema frieza, encobriu o goleiro com uma cavadinha. Mas a Fiorentina respondeu aos 19. Nicolas González recebeu dentro da área e completou para o gol.

Apesar do baque, a Atalanta não desistiu e empatou mais uma vez. Aos 32, Giorgio Scalvini acertou um bonito chute de. Longa distância para fazer 2 a 2. Mas a tarde era da Fiorentina, que ficou à frente do placar pela terceira vez. Aos 45, Andrea Belotti pegou o rebote e fez 3 a 2.

Diferente do primeiro tempo, a segunda etapa foi de poucas emoções. A Fiorentina recuou e passou a administrar o resultado, enquanto que a Atalanta não mostrou muita ambição para impedir a derrota, até por ambos os clubes estarem cumprindo tabela. A melhor chance de igualar o marcador foi já no fim com Gianluca Scamacca, mas Tommaso Martinelli fez uma defesa espetacular para confirmar a vitória do time visitante.