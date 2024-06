Ponte Preta vence o CRB por 4 a 2 na estreia do técnico Nelsinho Baptista

A estreia do técnico Nelsinho Baptista na Ponte Preta, em substituição João Brigatti, foi com o pé direito. O time paulista venceu o CRB por 4 a 2, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo movimentado, onde, curiosamente, todos os gols saíram no segundo tempo.

Esta vitória acabou com jejum de quatro jogos da Ponte Preta, agora com nove pontos, em 13º lugar, enquanto o CRB continua com oito pontos, em 14º. Mas o time alagoano jogou preocupado com seu primeiro jogo final da Copa do Nordeste que vai acontecer quarta-feira na capital cearense.

O primeiro tempo foi movimentado, com a Ponte Preta tentando ter mais posse de bola e ir ao ataque. Mas as melhores chances foram pelo lado do CRB. Quase abriu o placar numa cabeçada de João Neto que bateu no travessão. O time da casa teve boas chances com Ramon e Jeferson Jeh que tentou dar uma bicicleta e errou o gol.

O CRB continuava perigoso, tendo duas chances com Getúlio e que pararam em boas defesas do goleiro Pedro Rocha. Nos acréscimos, Jeh tentou ajudar na marcação, mas cometeu pênalti ao puxar Getúlio. Mike cobrou no canto direito, mas Pedro Rocha defendeu, aos 52 minutos.

O segundo tempo começou eletrizante, com o meia Élvis já em campo no lugar do lateral Igor Inocêncio. Após escanteio, Matheus Régis levantou e Jeh cabeceou no contrapé do goleiro Matheus Albino, no primeiro minuto.

O jogo seguiu movimentado e o CRB chegou ao empate num pênalti, quando Raí foi derrubado por Zé Mário. O atacante Anselmo Ramon deslocou o goleiro e empatou aos 17 minutos. Este é seu 17.º gol na temporada. A Ponte Preta recuperou o placar em seguida quando Raí derrubou Gabriel Noves na área: pênalti. Na cobrança, Elvis deslocou o goleiro e fez 2 a 1.

O CRB manteve o ritmo e empatou de novo aos 29 minutos. Após fazer boa jogada pelo lado direito, Hereda levantou e Gegê apareceu na segunda trave para tocar de cabeça sobre o goleiro Pedro Rocha. A torcida ponte-pretana torceu o nariz, mas logo voltou a sorrir porque o terceiro gol saiu aos 33 minutos. Após passe de Elvis, o zagueiro Gustavo Henrique tentou cortar de cabeça, mas deixou a bola na frente para o chute de Matheus Régis.

Depois do gol, a Ponte Preta passou mais a se defender diante de um CRB com visível cansaço e preocupado com a decisão da Copa do Nordeste. Deu tempo da Ponte Preta ampliar o placar aos 52 minutos em um contra-ataque iniciado por Elvis no meio-campo, que passou por Iago Dias e terminou na conclusão de Renato.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 4 X 2 CRB

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio (Elvis), JOilson, Matheus Silva e Zé Mário (Gabriel Risso); Dudu Vieira, Emerson Santos e Ramon (Emerson); Matheus Régis (Renato), Gabriel Novaes e Jeferson Jeh (Iago Dias). Técnico: Nelsinho Baptista.

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro (Hereda), Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Jorge; João Pedro (Falcão), Lucas Kallyel, Rômulo (Getúlio) e Raí; Mike (Gegê) e João Neto (Anselmo Ramon). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Jeh, a 1, Anselmo Ramon, aos 17, Elvis, aos 20, Gegê, aos 29, Matheus Régis, aos 33 e Renato, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jeferson Jeh e Dudu Vieira (Ponte Preta). Gegê e Fábio Alemão (CRB).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA - R$ 102.640,00.

PÚBLICO - 5.104 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).