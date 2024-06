America vence Artsul e lidera

O America segue sendo o único time com 100% de aproveitamento na Série A2. Ontem, o Mecão não teve dificuldade para vencer o Artsul por 3 a 1, no Giulite Coutinho, em Mesquita, pela terceira rodada. Os gols foram marcados pelo capitão Fabrício e o artilheiro André, ambos no primeiro tempo, e Romarinho, de voleio, na segunda etapa. O Artsul descontou com Luis Felipe.

A vitória do America começou a ser construída no primeiro tempo. Fabrício abriu o placar aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou com o defensor na entrada da área: ele chutou no canto esquerdo do goleiro Luís Henrique, que se esticou todo, mas não achou nada. Aos 39 minutos, Macapá sofreu pênalti. Na cobrança, André ampliou.

Na etapa complementar, o America voltou a marcar aos 13 minutos. Romarinho, que havia acabado de entrar, acertou um belo voleio e fez o terceiro. Os visitantes descontaram aos 27 minutos com o zagueiro Luis Felipe.

Com o resultado, o America chegou aos 9 pontos e se manteve na liderança. O Artsul está em oitavo, com três. O Mecão volta a campo no próximo sábado, contra o Serrano, no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis.