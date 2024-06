Júnior Santos pede para renovar

Júnior Santos é o grande destaque do Fogão no primeiro semestre. Após marcar o gol da vitória contra o Corinthians, o atacante disse que espera renovar o contrato com o clube e brincou com John Textor sobre a situação.

"Normal a procura de outros clubes pela temporada que estou fazendo. Mas tenho contrato com o Botafogo e estou feliz aqui. Prefiro focar no meu clube e nos meus objetivos para a temporada. Fico feliz do Cruzeiro ter me procurado, mas quero fazer o meu melhor aqui no Botafogo. Espero renovar meu contrato. Alô, John!", brincou Júnior Santos.