Thiago Silva admite receio com a volta

De volta ao Fluminense após 15 anos e meio atuando no futebol europeu, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, abordou sua escolha de atuar novamente no Brasil. O defensor admitiu que tem receio da sua readaptação ao futebol do país e reforçou que sua escolha pelo Tricolor foi por amor.

"Se alguém tinha uma dúvida (do amor pelo Fluminense), isso cai agora. Só o amor, carinho e respeito pela instituição podem fazer que de alguma forma eu deixe a minha família em Londres e voltar para o Brasil. Não sei o que vou encontrar no Brasil, pois saí há 16 anos. Sei que vou ter dificuldades para me adaptar, mas acho que tudo vai acabar bem", afirmou.