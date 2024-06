De Bruyne admite jogar na Arábia Saudita: 'Ganharia em dois anos o que não ganhei em 15'

O belga Kevin de Bruyne poderá ser o próximo grande jogador a trocar o futebol europeu pelo árabe. O meia do Manchester City, de 32 anos, admitiu a possibilidade de atuar na Arábia Saudita em um futuro próximo, seduzido pelas propostas de "quantias incríveis".

"Na minha idade você tem que estar aberto a tudo. Se fala de quantias incríveis de dinheiro na última fase da minha carreira. Para minha esposa, uma aventura exótica cairia bem. Tenho que pensar no meu futuro. Se eu jogar na Arábia Saudita por dois anos, ganharia o que não ganhei em 15 anos de carreira. Tenho que pensar no que isso pode significar", afirmou um dos principais jogadores do futebol atual.

Há nove anos no Manchester City, o jogador, que tem mais um ano de contrato, atuou em apenas 26 jogos nesta temporada por causa de uma lesão muscular no ano passado. Times sauditas e dos Estados Unidos já anunciaram interesse em contratar o meio-campista.

O governo da Arábia Saudita tem investido uma quantidade enorme de dinheiro em várias modalidades esportivas, principalmente no futebol. Astros como Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, Roberto Firmino, Mané trocaram times e ligas importantes pelos contratos milionários.

Em outubro do ano passado, a Arábia Saudita foi anunciada como sede da Copa do Mundo de 2034. Será o segundo Mundial no Oriente Médio, depois da realização do torneio no Catar em 2022, que teve como campeã a seleção da Argentina.