Novo número 1 do mundo, Sinner bate Dimitrov e vai à semifinal de Roland Garros

Novo número 1 do mundo, o tenista italiano Jannik Sinner avançou à semifinal de Roland Garros, nesta terça-feira, poucos minutos após ter confirmado seu status de líder do ranking, a partir da próxima segunda. Sinner superou o búlgaro Grigor Dimitrov por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 7/6 (7/3), em 2h29min.

Aos 22 anos, Sinner se tornará o primeiro italiano líder do ranking após Novak Djokovic desistir da competição. O sérvio anunciou seu abandono nesta terça em razão de uma lesão no joelho direito. Como defendia muitos pontos no ranking, por ser o atual campeão de Roland Garros, ele será superado por Sinner na atualização da próxima segunda-feira.

A notícia sobre a desistência de Djokovic aconteceu durante a partida entre Sinner e Dimitrov. O italiano, portanto, só foi informado sobre sua subida no ranking ao fim do jogo, ao ser entrevistado em quadra. Com um largo sorriso no rosto, o italiano recebeu os aplausos da torcida e não escondeu a alegria por realizar um sonho.

"É o sonho de todo o tenista se tornar o número 1 do mundo. Mas, por outro lado, ver o Novak desistir é triste. Desejo a ele uma rápida recuperação", declarou Sinner, que manteve a postura discreta e contida diante da grande notícia. "Agradeço ao meu time por ter tornado esse sonho possível. É algo muito grande, é um momento especial para mim. Estou feliz por poder compartilhar isso com vocês."

A vitória sobre Dimitrov colocou Sinner na semifinal de Roland Garros pela primeira vez em sua carreira. Até então, sua melhor campanha no saibro de Paris havia acontecido em 2020, quando alcançou as quartas de final, logo em sua primeira participação no torneio. Na época, foi eliminado pelo espanhol Rafael Nadal, maior campeão da história da competição.

O próximo adversário do italiano vai sair do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o grego Stefanos Tsitsipas, que entrarão em quadra ainda nesta terça.