Yan Couto 'entrega' novo vínculo com o City e evita falar em 'cadeira cativa' na seleção

Após realizar uma boa temporada com o Girona, o lateral Yan Couto ainda não definiu seu futuro. Ele teve o contrato com o Manchester City renovado até junho de 2026 e viu seu vínculo com o clube espanhol terminar ao final da temporada. Focado na disputa da Copa América com a seleção brasileira, o jogador deixou a decisão nas mãos de seus empresários. Ele despertou interesse da Juventus, da Itália, e do Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O contrato com o Manchester City era válido até o final da próxima temporada e foi ampliado assim que o clube inglês oficializou o empréstimo ao Girona. A cláusula contratual, no entanto, foi tratado em sigilo pelas partes até esta terça-feira, quando o jogador acabou deixando escapar a informação.

"O empréstimo com o Girona acabou agora e ainda não decidi sobre o meu futuro. Sou do Manchester City e tenho contrato até 2026. Estamos conversando e vendo as possibilidades. Deixo nas mãos dos meus empresários, até porque estou focado aqui na Copa América. Para mim, a temporada ainda não terminou", afirmou.

Chamado pela primeira vez para a seleção por Fernando Diniz, Yan Couto vem aparecendo constantemente nas listas do técnico Dorival Júnior. O lateral agradeceu ao treinador pela oportunidade, mas não se vê com "cadeira cativa" na equipe. Atualmente, deve ser utilizado como reserva de Danilo.

"O Dorival é um cara de grupo, muito gente boa. Ele nos faz muita cobrança, mas temos melhorado desde a última convocação. Ele sempre vem falar comigo, pede para eu ter tranquilidade. Ele quer o bem de todos. Vamos ser muito vitoriosos e agradeço a ele. O grupo merece fazer uma grande Copa América", afirmou.

"Tem muito trabalho a ser feito. Não estou fixo na seleção, preciso trabalhar duro. Se eu não fizer isso, não volto mais. Preciso melhorar constantemente. Venho aprendendo muito com o Danilo e estou buscando ajudar a seleção da melhor maneira possível."

Questionado sobre a futura Copa do Mundo, em 2026, Yan evitou entrar no mérito e prometeu dar um passo de cada vez, ao mesmo tempo que revelou o desejo de conquistar o título da Copa América com a seleção. "Até a Copa do Mundo tem muito tempo. A Copa América será boa para a gente se entrosar. É bom ter uma base para criarmos uma convivência. É um período muito bom para a gente se unir. Obviamente queremos vencer esse torneio. Quero encerrar a temporada com esse título e lutaremos até o fim para que aconteça", completou.

O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, às 22h (horário de Brasília), diante da Costa Rica, em Los Angeles. Antes, porém, terá dois amistosos pela frente, contra México e Estados Unidos. A partida diante dos mexicanos será no sábado, às 21h30, em College Station, no Texas.