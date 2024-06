Por bem ou por mal

Em dura batalha com a seleção uruguaia para tentar os retornos de Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña, o Flamengo vai trazer o quarteto "na marra" para o jogo contra o Grêmio, dia 13, pelo Brasileirão. De acordo com o jornalista Eric Faria, o Rubro-Negro mandará um avião para trazer os jogadores de volta ao Brasil para o confronto.

Antes do início do torneio, a Celeste viajará aos Estados Unidos para um amistoso contra o México, hoje, mas o quarteto do Flamengo não foi relacionado. A Associação Uruguaia de Futebol havia comunicado ao clube da Gávea que os quatro iriam permanecer concentrados para a disputa da Copa América. No entanto, por ter um intervalo entre os amistosos da Data Fifa e a Copa América, a ação do Flamengo é permitida.

Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña, inclusive, já estão avisados que irão jogar contra o Grêmio. O duelo será exatamente uma semana antes do início do torneio continental, que acontece entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. Logo após a partida contra o Tricolor Gaúcho, eles serão liberados para voltar a treinar com a seleção.