Desesperados, Cuiabá e Vitória se enfrentam em jogo atrasado do Brasileirão

Cuiabá e Vitória se enfrentam em jogo adiado da segunda rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, com o mesmo objetivo: conquistar a primeira vitória para iniciar reação na luta contra o rebaixamento. A situação de ambos é delicada e uma derrota pode gerar inúmeros prejuízos para qualquer um dos dois.

Nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Cuiabá ainda não "acordou" no Brasileirão. O time tem cinco jogos e perdeu todos. Pela primeira vez na história dos pontos corridos, uma equipe não balança as redes nas cinco primeiras rodadas.

O Vitória, por sua vez, conquistou um ponto em seis partidas e já mudou sua comissão técnica. O clube baiano optou pela saída de Léo Condé e a chegada de Thiago Carpini. Na penúltima colocação, precisa reagir o quanto antes. Os times se enfrentaram apenas em quatro oportunidades, com dois triunfos do Vitória, um do Cuiabá e um empate.

Do lado do Cuiabá, Deyverson deve continuar como desfalque. A diretoria reintegrou o jogador, que ainda não foi a público para falar sobre a situação. O atacante, no entanto, precisa ganhar ritmo de jogo antes de voltar a campo. Seu retorno foi um pedido do técnico Petit.

Além de Deyverson, o treinador não terá o volante Denilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Guilherme Madruga deve ser o substituto. Lucas Fernandes e Filipe Augusto, lesionados, continuam vetados pelo departamento médico.

"Todos fazem falta, o Deyverson tem qualidade, sabemos o que fez na temporada passada. O Derik também é importante, conheci em Portugal e sei bem o que pode trazer para a equipe. Todos são importantes para darmos a volta por cima. Contra o Vitória será mais uma final, temos que dar uma boa resposta e lutar pelos três pontos", disse o treinador.

Já o Vitória vem colecionando desfalques. O lateral PK e o volante Dudu foram expulsos na derrota para o Atlético-GO por 2 a 0 e terão que cumprir suspensão automática. Carpini não conta também com o zagueiro Bruno Uvini, o volante Rodrigo Andraede e os atacantes Matheus Gonçalves, Iury Castilho e Léo Gamalho, todos no DM.

Com a ausência de PK, Lucas Esteves deve iniciar o duelo. Já Dudu pode dar vaga para Léo Naldi. Jean Mota ainda aparece como opção no setor. No ataque, Luiz Adriano enfim deve receber uma oportunidade entre os titulares. Osvaldo também retorna.

"Não posso negar que é um momento difícil, estamos em uma turbulência. Mas eu, como líder desses jogadores, eu não vou ser o primeiro a jogar a toalha. Eu não vou desistir e nem vou deixar ninguém desistir", disse o zagueiro Wagner Leonardo.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X VITÓRIA

CUIABÁ - Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon (Rikelme); Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Guilherme Madruga; Max, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi (Jean Mota ou Luan) e Daniel Jr.; Matheusinho, Osvaldo (Luiz Adriano) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).