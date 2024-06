Em jogo atrasado, Juventude e Atlético-GO fazem confronto direto contra o rebaixamento

O estádio Alfredo Jaconi recebe na noite desta quarta-feira um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Atlético-GO se enfrentam a partir das 19 horas em Caxias do Sul (RS).

Inicialmente marcado para o início de maio, o jogo acabou sendo adiado por conta das enchentes em várias cidades do Rio Grande do Sul. A tragédia chegou a provocar a paralisação do Nacional por duas rodadas.

Sem vencer há três partidas, o Juventude está na 14ª colocação, com seis pontos, dois a mais que o Atlético-GO, que é o 18º colocado e tem a chance de deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Satisfeito com o desempenho do time no empate com o Fluminense por 1 a 1, no Maracanã, o técnico Roger Machado vai fazer apenas uma mudança. Titular, o volante Caíque retorna de suspensão no lugar de Thiago Conti.

"A sequência de jogos, dependendo de como apertada ela vai ser, a gente vai ter que trabalhar muito mais no descanso, nas correções, no detalhe, no vídeo, muito mais do que no campo, para que a gente tente manter esse ritmo. É possível sim", comentou Roger Machado.

Apesar de figurar na zona de rebaixamento, o Atlético-GO chega animado para o confronto depois de ter conseguido a sua primeira vitória no campeonato. No último final de semana, o time comandado por Jair Ventura foi até Salvador e ganhou do Vitória, por 2 a 0.

Sem novos problemas por suspensão ou contusão, o treinador deve repetir a escalação da última rodada. Jair Ventura, que passou pelo Juventude entre 2021 e 2022, espera uma partida difícil.

"Agora temos mais uma final de Copa do Mundo, que será contra o Juventude. Jogo dificílimo no Alfredo (Jaconi). Já trabalhei lá, conheço bem a casa e sei o quanto vai ser difícil. Mas que possamos manter essa crescente", disse.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X ATLÉTICO-GO

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Gilberto e Marcelinho. Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Vagner Love e Alejo Cruz. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).