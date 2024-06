NFL no Brasil: Veja quando começa a venda de ingressos para Packers x Eagles

A venda de ingressos para a primeira partida da NFL no Brasil já tem data marcada para começar. Os fãs de futebol americano poderão adquirir os bilhetes a partir do dia 10 deste mês. A pré-venda, que vai até o dia 12, terá início apenas para quem possui cartões XP.

A pessoa terá de acessar o site do cartão e preencher alguns dados pessoais para poder fazer a reserva da entrada.

O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Peackers está programado para acontecer no dia 6 de setembro, às 21h15, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. Esta é a primeira vez que um jogo da liga americana vai ser disputado no País.

Com o intuito de expandir o mercado do esporte para o exterior, a NFL já organizou algumas partidas oficiais em outras cidades fora dos Estados Unidos, como em Londres, Cidade do México, Munique e Frankfurt.