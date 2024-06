Paulo Fonseca, ex-alvo de Corinthians e Flamengo, se despede do Lille para assumir o Milan

Não faz muito tempo, Paulo Fonseca viu seu nome envolvido em grandes clubes brasileiros. Flamengo e Corinthians quiseram contratar o português, que optou por ficar na Europa. Nesta quarta-feira, o treinador se despediu do francês Lille para assinar com o Milan.

Paulo Fonseca é dado como certo no Milan para a vaga de Stefano Pioli. O acordo seria de dois anos e o anúncio ocorreria ainda esta semana. A imprensa italiana notifica que o português receberá muitos reforços e terá um elenco forte para recolocar a equipe na briga pelos título.

"Treinador do LOSC desde o verão de 2022, Paulo Fonseca deixa o LOSC no final deste exercício financeiro 2023-2024. O presidente e todo o clube agradecem a Paulo Fonseca por estes dois anos de cooperação e emoção. Boa sorte, Paulo", oficializou o Lille, que já anunciou Bruno Genésio com contrato por dois anos.

O técnico agradeceu ao clube francês e agora se prepara para o segundo trabalho na Itália após comandar a Roma.

"Caros torcedores do Lille, que viagem linda! Desde o primeiro dia que cheguei ao Lille, fui calorosamente recebido pelos jogadores, pelas pessoas do clube, pelos torcedores e pela cidade. Todos me fizeram sentir em casa. Durante esse tempo, na Pierre-Mauroy, experimentei alguns dos ambientes mais emocionantes da minha carreira", afirmou o treinador, no começo da carta de despedida.

"Ao longo destas duas temporadas, juntos conseguimos colocar a equipe de volta ao topo da Ligue 1 (Campeonato Francês), garantir um lugar nos playoffs da Liga dos Campeões e alcançar o melhor desempenho da história do clube nas competições da UEFA. Sempre dei 100% e só posso agradecer ao empenho e profissionalismo dos jogadores que orgulhosamente treinei e ao apoio incrível de todos os adeptos", continuou o português.

Com Paulo Fonseca, o Lille foi quinto colocado de 2022/23 e quarto da atual temporada, garantindo a equipe para a próxima edição da Liga dos Campeões. "Gostaria também de expressar a minha gratidão à direção e ao presidente do clube (Olivier Létang) pela colaboração e apoio ao longo destes dois anos. Desejo a este clube tudo de bom. Vai LOSC!"