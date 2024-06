Brasil-RS supera o Barra-SC em jogo atrasado e conquista 1ª vitória na Série D

O Brasil-RS conquistou sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, recebeu o Barra-SC em sua estreia no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS), e venceu por 1 a 0, com gol de Vini Charopem.

A partida, válida pela segunda rodada, foi a primeira remarcada das que foram adiadas por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. O time já havia retornado aos gramados no último sábado, quando empatou com o Hercílio Luz-SC por 1 a 1.

O Brasil, agora com três jogos, chegou a quatro pontos e subiu para o sexto lugar do Grupo A8. As outras partidas que foram adiadas, contra Cianorte-PR, Novo Hamburgo-RS e Avenida-RS, ainda não tiveram novas datas definidas. O Barra realizou seu sexto jogo e não tem mais atrasos. O time catarinense segue com seis pontos e aparece na vice-liderança.

O próximo jogo marcado do Brasil não é das partidas que foram adiadas. O time volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o FC Cascavel-PR no Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela nona rodada. No mesmo dia e horário, o Barra recebe o Avenida-RS no Hercílio Luz, em Itajaí (SC).