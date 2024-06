Clube belga declara falência e realiza funeral com caixões e torcida presente no estádio

O clube belga KV Oostende declarou falência no dia 14 de maio e realizou um "funeral" simbólico em seu estádio, com a presença de caixões e dos torcedores. A instituição foi declarada falida pelo tribunal de contas da Bélgica após acumular uma dívida de 232 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão), perdendo assim o direito de disputar qualquer liga profissional no esporte.

Os dirigentes do clube alegaram que, para se manter "vivo" no cenário esportivo, o time precisaria quitar a dívida até junho. Caso contrário, a situação financeira se deterioraria ainda mais. Portanto, a solução viável foi encerrar as atividades da instituição.

Um outro caminho possível seria a fusão com um clube localizado em um raio de 30km na mesma região. Nesse caso, o nome da instituição teria que ser alterado para que a nova equipe começasse a disputar em uma divisão acima da quarta do Campeonato Belga.

O KV Oostende não é considerado um clube de grande porte na Bélgica. Com 120 anos de história, o time conquistou apenas dois títulos: o bicampeonato da segunda divisão belga nas temporadas 1997/98 e 2012/13.