Com Vinícius Júnior como favorito, cerimônia da Bola de Ouro será em 28 de outubro em Paris

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira, que a cerimônia da Bola de Ouro será realizada em Paris no dia 28 de outubro. No masculino, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, é apontado como grande favorito para ser eleito, enquanto no feminino a disputa deverá ser acirrada entre as espanholas Aitana Bonmatí e Alèxia Putellas, do Barcelona.

As nomeações serão anunciadas em 4 de setembro, permitindo que os eleitores levem em consideração as atuações na Eurocopa e na Copa América no futebol masculino e os Jogos Olímpicos de Paris no futebol feminino.

Campeões com Vinícius Júnior pelo Real Madrid na Liga dos Campeões, Jude Bellingham e Toni Kroos têm potencial para receberem muitos votos.

Espera-se que os eleitores levem em consideração o desempenho individual dos jogadores, depois a atuação da sua equipe e também o fair play.

A revista mensal France Football apresentou pela primeira vez a Bola de Ouro masculina em 1956 e acrescentou um prêmio feminino em 2018. A Uefa é agora parceira da revista para ajudar a divulgar o evento e organizar a cerimônia em um teatro no centro de Paris.

Lionel Messi e Bonmatí ganharam os prêmios de melhor jogador no ano passado. Os novos prêmios para a temporada 2023-24 incluem o melhor técnico masculino e feminino.

A última vez que o futebol brasileiro teve um jogador vencedor da Bola de Ouro foi com Kaká, em 2007, superando Messi e Cristiano Ronaldo.