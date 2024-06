Cebolinha quer a lei do ex

Everton Cebolinha, do Flamengo, mostrou confiança para fazer valer a "Lei do Ex" na partida contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (13), no Maracanã. Em entrevista à FlaTV, o atacante do Rubro-Negro lembrou do histórico positivo contra o Tricolor Gaúcho quando joga como titular e disse sentir que vai marcar.

"Um clube que tenho um carinho enorme, fui formado lá, foram nove anos da minha vida naquele clube. Curiosamente, as duas partidas que joguei de titular (contra o Grêmio) acabei fazendo gol. Espero que possa ser assim na quinta-feira", contou Cebolinha.