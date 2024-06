Figueirense expulsa do quadro associativo torcedor que ironizou enchentes no RS

O Figueirense informou que expulsou do seu quadro associativo o torcedor identificado como autor dos gestos ofensivos e irônicos contra as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os gestos acabaram iniciando uma confusão entre torcedores do time catarinense e do Caxias nas arquibancadas do Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), na semana passada.

"A atitude vergonhosa e repugnante do referido cidadão em nada representa o Figueirense e a torcida alvinegra, que desde o primeiro momento se apresentaram solidários ao povo gaúcho, com ações efetivas com o objetivo de minimizar os danos causados pelas tragédias climáticas que devastaram diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul", anunciou o clube de Florianópolis, em comunicado.

"A expulsão do cidadão do quadro associativo, bem como o bloqueio de novos registros e a compra de ingressos em seu nome, são as punições máximas que o clube pode realizar, e expressam o repúdio do Figueirense ao ato, bem como o sentimento de solidariedade às vítimas e ao povo gaúcho de forma geral", registrou o clube.

Sem revelar o nome, o Figueirense informou ainda que o torcedor já se encontrava desligado do clube por inadimplência e agora não poderá se associar novamente ao programa.

O torcedor iniciou a confusão nas arquibancadas da cidade gaúcha, em jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, ao imitar pessoas se afogando em referência às enchentes que destruíram diversas cidades do Rio Grande do Sul e deixaram mais de 150 pessoas mortas, o que gerou uma briga entre torcedores.

Dentro de campo, o Figueirense perdeu para o Caxias, por 2 a 1, e estacionou nos 10 pontos, caindo para a 7ª colocação da Série C. No próximo sábado (08), às 17h, o Figueirense volta a campo para encarar o ABC-RN, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 8ª rodada.