Santos quer 'espírito de decisão' para buscar reabilitação diante do Novorizontino na Série B

Disposto a encerrar uma sequência de duas derrotas para, enfim, voltar a brigar pela primeira colocação na Série B do Brasileiro, o Santos enfrenta o Novorizontino nesta sexta-feira, às 21h, no estádio Jorge de Biasi, encarando o duelo como uma autêntica final de campeonato.

Concentrado em Catanduva, município próximo de Novo Horizonte, o elenco santista contou com o apoio dos torcedores locais no treino desta quinta-feira. Na atividade, Carille organizou um treino tático. Depois, já com a presença dos torcida à beira do campo, os atletas disputaram um animado rachão.

A receptividade dos fãs serviu como motivação extra para os jogadores buscarem a reabilitação. "A torcida está comparecendo onde estamos indo. Isso é muito importante. Uma motivação a mais para continuarmos nessa pegada", afirmou o volante e capitão da equipe, Diego Pituca.

Requisitado para fotos e autógrafos, o atacante Willian Bigode disse ter um estímulo a mais para atuar com a camisa santista por ter nascido na região. "Meu irmão é daqui de Catanduva. Estou muito feliz por poder voltar para cá e pegar toda essa energia para fazer um grande jogo e vencer", comentou o atacante.

A provável escalação deve apresentar um Santos com três homens na frente: Willian Bigode pode ter a companhia de Otero e Patati. Na defesa, Rodrigo Ferreira é o mais forte candidato a ocupar a vaga de JP Chermont. O lateral-direito foi convocado para a seleção sub-20 e desfalca a equipe.

Para Fábio Carille, a partida ganha um caráter decisivo. "Tem que ser dessa maneira. Todo jogo deve ser tratado como uma decisão. Só assim vamos conseguir os nossos objetivos. Temos um grupo qualificado e que entende as dificuldades de uma Série B", afirmou o treinador santista.

Pelo lado do Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista tenta emplacar a quarta partida sem derrota. Nos últimos três jogos, foram dois empates e uma vitória. Para a partida, ele deve ter dois desfalques: Vitinho e Léo Tocantins.

Com 15 pontos, o Santos ocupa a terceira posição na tabela. O líder Goiás contabiliza 17. Já o Novorizontino (11) busca um triunfo diante de sua torcida para iniciar uma escalada na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO X SANTOS

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, César Martins e Rafael Donato; Rodrigo Soares, Geovane, Marlon e Reverson; Paulo Vítor, Neto Pessoa e Lucca. Técnico: Eduardo Baptista.

SANTOS - Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Willian Bigode e Patati. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP).