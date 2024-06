Holanda só precisa do segundo tempo em amistoso para marcar quatro gols no Canadá

A Holanda só precisou do segundo tempo para marcar quatro gols, nesta quinta-feira, e vencer o Canadá, por 4 a 0, em amistoso disputada em Roterdã. O jogo serviu para as equipes como preparação para a disputa da Eurocopa e da Copa América.

Com muita força física, o Canadá iniciou a partida exercendo forte marcação na saída de bola da Holanda. Cinco jogadores canadenses chegavam a ocupar o campo holandês.

A Holanda mostrou pouca paciência para trocar passes no ataque. Foi objetiva, mas errou passes e deixou o adversário ficar mais tempo com a bola do que o previsto.

Depois dos 20 minutos, a Holanda acertou a marcação e passou a acertar bons lançamentos. A melhor opção era explorar a velocidade de Frimpong pela direita.

As melhores chances holandesas foram surgir ao final do primeiro tempo. Aos 37 minutos, Wijnaldum finalizou e Cornelius tirou quase em cima da linha. Aos 42, St. Clair defendeu chute cara a cara de Frimpong. O goleiro canadense voltou a aparecer muito bem aos 45 minutos, ao bloquear chute de Brobbey.

Os gols vieram na etapa final. Em dez minutos, a Holanda fez dois gols. Aos 4, Frimpong faz belo cruzamento para o aproveitamento de Depay de 'carrinho'. Aos dez, Frimpong foi lançado, passou pela marcação e bateu bonito de pé esquerdo.

Tudo começou a dar certo para a Holanda. Aos 18, St. Clair soltou bola fácil de Schouten nos pé de Weghorst, que só teve o trabalho de empurrar para o gol: 3 a 0.

Apesar da vantagem no placar, a Holanda continuou no ataque. Van Dijk, que havia entrado aos 25 minutos, deixou a sua marca, aos 37, ao ganhar de cabeça para fazer o quarto gol.