Organizadores de Paris-2024 revelam exibição dos cinco anéis olímpicos montados na Torre Eiffel

Os organizadores da Olimpíadas de Paris-2024 revelaram nesta sexta-feira uma exibição dos cinco anéis olímpicos montados na Torre Eiffel, enquanto a capital francesa marca 50 dias até o início dos Jogos Olímpicos.

A estrutura de anéis, feita de aço reciclado, foi exposta no lado sul do marco de 135 anos no centro de Paris, com vista para o rio Sena. Cada anel tem 9 metros de diâmetro.

Milhares de atletas desfilarão pelo coração da capital francesa em barcos no Sena ao longo de um percurso de 6 quilômetros na cerimônia de abertura ao pôr do sol de 26 de julho.

A torre, apelidada de La Dame de Fer (A Dama de Ferro), terá destaque no período dos Jogos. Jogos de vôlei masculino e feminino serão disputadas ao pé do monumento de 330 metros. Eles serão assistidos por quase 13 mil torcedores no estádio temporário da Torre Eiffel, no vizinho Champ de Mars, onde parisienses e turistas gostam de fazer piqueniques na grama ou assistir aos fogos de artifício no dia 14 de julho, data da Queda da Bastilha, em 1789.

As medalhas olímpicas e paralímpicas de Paris estão sendo incrustadas com peças de um pedaço hexagonal de ferro retirado da torre. O marco extremamente popular no centro de Paris viu um número crescente de visitantes antes dos Jogos.

Dois enormes guindastes foram usados durante a madrugada de sexta-feira para içar a estrutura de 30 toneladas e montá-la entre o primeiro e o segundo andares da torre.

Os anéis olímpicos serão iluminados todas as noites com 100 mil lâmpadas LED durante os Jogos Paralímpicos que começam em 28 de agosto, 17 dias após a cerimônia de encerramento da Olimpíada.