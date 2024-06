Jogador dos Packers revela pedido da NFL para não usar verde em jogo no estádio do Corinthians

Josh Jacobs, "running back" do Green Bay Packers, comentou sobre as expectativas para o jogo contra o Philadelphia Eagles que será realizado no Brasil e afirmou que, apesar de o verde ser a cor predominante de ambos os times, a NFL (liga de futebol americano) pediu às equipes que usem outras cores no duelo a ser disputado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo.

Questionado sobre o pedido inusitado feito pela entidade, Jacobs explicou que a motivação seria pelo fato da existência de "gangues" que impediriam o uso da cor na arena do Corinthians.

"Me disseram que no lugar do Brasil em que nós vamos jogar, você não pode nem usar verde. Eu acho que tem alguma coisa a ver com gangues. Eles explicaram que não vamos para o Rio. É um desses lugares em que provavelmente não deixariam a gente sair do hotel. E os dois times são verdes. Me disseram para colocar apenas roupas brancas e pretas na mala, para evitar imprevistos", disse o atleta.

O pedido teria sido motivado pela rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Desde que o jogo foi anunciado, os torcedores corintianos protestaram para que nenhuma das equipes se apresentassem com a cor na arena do time alvinegro.

O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers está programado para acontecer no dia 6 de setembro, às 21h15, na Neo Química Arena, em São Paulo. Essa é a primeira vez que um jogo da liga americana vai ser sediado no País.