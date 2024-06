São Paulo fecha patrocínio com operadora de planos de saúde para a barra da camisa

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira mais um patrocinador. O clube fechou com a Blue Saúde até dezembro de 2025. A empresa de planos de saúde estampará sua marca na barra da camisa tricolor de jogos e também de treinamentos.

"A Blue está chegando com princípios éticos e valores sociais e é muito importante, ao se somar com os outros patrocinadores, constituir uma história. Não só na marca, na camisa e na história do São Paulo", disse Júlio Casares, presidente do São Paulo.

Revolucionando o mercado, a operadora de planos de saúde vem em crescimento e alcançou visibilidade nacional com uma rede médico-hospitalar de mais de 36 mil pontos de atendimento em todo o país. Além da camisa do São Paulo, a marca aparecerá nas mídias digitais, em placas de publicidade, ativações com o programa de Sócio Torcedor, dentre outros pontos, como informou o clube.

"Estamos entusiasmados em apoiar um dos clubes mais prestigiados do Brasil e ver essa parceria como uma oportunidade para promover a saúde e o bem-estar dos torcedores, atletas e beneficiários da operadora", afirmou Izaias Pertrelly, CEO da Blue Saúde. "Nossa parceria com o São Paulo Futebol Clube é um marco significativo em nossa trajetória", reforçou Lourival Araújo, líder comercial da Blue.

"Estamos muito felizes com essa nova parceria. É uma companhia de planos de saúde que chega para agregar muito valor ao São Paulo e à torcida são-paulina. Vamos atingir novos objetivos com essa parceria", comentou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo.

CMO da operação, Diego de Paula acrescentou que "a colaboração com o São Paulo Futebol Clube reflete nosso compromisso em estar ao lado dos melhores e em promover um estilo de vida saudável para a comunidade. Acreditamos que essa parceria será benéfica tanto para nossos clientes quanto para os torcedores do São Paulo."